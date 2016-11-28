КДК РФС рассмотрит появление болельщиков на поле после матча "Крылья" - "Томь"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, сообщил, что на заседании организации будет рассмотрен эпизод с появлением болельщиков на поле после матча 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Томью" (3:0), информирует ТАСС.

По итогам матча "Терека" и "Спартака" (0:1) комитет рассмотрит использование на стадионе в Грозном системы оповещения болельщиков для поддержки команды, а также выход за пределы технической зоны главного тренера грозненцев Рашида Рахимова.

По встрече "Краснодар" - "Зенит" (2:1) КДК включил в повестку выход за пределы технической зоны главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.