10:33 | Футбол — РФПЛ

КДК РФС рассмотрит неправильный выход из автобуса игроков "Амкара"

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Тульский "Арсенал" был оштрафован за неправильный выход из автобуса.Как правильно выходить из автобуса. Инструкция РФПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит неправильный выход из автобуса футболистов "Амкара" перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:3). Ранее сообщалось, что клубы просят лигу скорректировать данный пункт.

Согласно техническому регламенту по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд.

– По матчу "Динамо" – "Амкар" мы рассмотрим нарушение технического регламента командой гостей, – сказал Григорьянц. – Футболисты пермяков выходили из автобуса из двух дверей. В том числе рассмотрим скандирование болельщиками хозяев нецензурных выражений. (Павел ГУРЕВИЧ)

"Арсенал" просит РФПЛ скорректировать правило технического регламента по выходу команды из автобуса

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Петрович50

Почему-то нигде и никак не регламентируется уровень чиновничьей глупости...

13:38

WildCat-2k

А с какой ноги на землю вступать там есть? А секундометрист был задействован? Махнуть приветственно рукой никто не забыл?

13:19

letmebetomorrow

столько проблем нерешенных!! что им этот выход из автобуса?

11:14

And60

Вот это полная глупость!!! Чушь!!!

10:45