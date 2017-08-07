КДК РФС рассмотрит неправильный выход из автобуса игроков "Амкара"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит неправильный выход из автобуса футболистов "Амкара" перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:3). Ранее сообщалось, что клубы просят лигу скорректировать данный пункт.
Согласно техническому регламенту по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд.
– По матчу "Динамо" – "Амкар" мы рассмотрим нарушение технического регламента командой гостей, – сказал Григорьянц. – Футболисты пермяков выходили из автобуса из двух дверей. В том числе рассмотрим скандирование болельщиками хозяев нецензурных выражений. (Павел ГУРЕВИЧ)
"Арсенал" просит РФПЛ скорректировать правило технического регламента по выходу команды из автобуса
Петрович50
Почему-то нигде и никак не регламентируется уровень чиновничьей глупости...
13:38
WildCat-2k
А с какой ноги на землю вступать там есть? А секундометрист был задействован? Махнуть приветственно рукой никто не забыл?
13:19
letmebetomorrow
столько проблем нерешенных!! что им этот выход из автобуса?
11:14
And60
Вот это полная глупость!!! Чушь!!!
10:45