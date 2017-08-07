КДК РФС рассмотрит неправильный выход из автобуса игроков "Амкара"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит неправильный выход из автобуса футболистов "Амкара" перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:3). Ранее сообщалось, что клубы просят лигу скорректировать данный пункт.

Согласно техническому регламенту по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд.

– По матчу "Динамо" – "Амкар" мы рассмотрим нарушение технического регламента командой гостей, – сказал Григорьянц. – Футболисты пермяков выходили из автобуса из двух дверей. В том числе рассмотрим скандирование болельщиками хозяев нецензурных выражений. (Павел ГУРЕВИЧ)

"Арсенал" просит РФПЛ скорректировать правило технического регламента по выходу команды из автобуса