15:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС рассмотрит использование громкоговорителя в матче "Терек" – "Амкар"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании комитета будет рассмотрено использование громкоговорителя в матче 7-го тура чемпионата России "Терек""Амкар" (1:3).

– Во время матча "Терек" – "Амкар" на стадионе использовался громкоговоритель в поддержку команды хозяев, – сказал Григорьянц. – Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Luchezarny

Этот громкоговоритель должен работать как громкоговоритель)))

15:56

shpasic

этот громкоговоритель - у кого надо громкоговоритель!

15:37

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