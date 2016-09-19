КДК РФС рассмотрит использование громкоговорителя в матче "Терек" – "Амкар"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании комитета будет рассмотрено использование громкоговорителя в матче 7-го тура чемпионата России "Терек" – "Амкар" (1:3).

– Во время матча "Терек" – "Амкар" на стадионе использовался громкоговоритель в поддержку команды хозяев, – сказал Григорьянц. – Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны. (Сергей АСТАХОВ)