КДК РФС предлагает наказывать за массовое использование пиротехники закрытием секторов

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подчеркнул, что организация предлагает наказывать клубы за массовое использование болельщиками пиротехники санкциями в виде закрытия секторов, трибун и проведения матчей без зрителей.

В среду КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 1,6 миллиона рублей за поведение болельщиков на гостевых матчах с "Амкаром" и "Арсеналом". Мера в виде закрытия гостевых секторов на последующих выездных матчах клуба не была применена, поскольку ранее была исключена из регламента.

- В любом случае решение будет принимать исполком, но мы уже обсудили с клубами и лигами на заседании юридического комитета РФС вопрос об увеличении штрафов за использование и бросание пиротехники, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - Я надеюсь, что исполком в межсезонье примет такое решение. Свое заключение по этому вопросу должен дать комитет по безопасности. Речь идет об увеличении штрафов за использование и бросание пиротехники на 25 процентов для каждого соревнования.

Также мы предлагаем внести такой пункт, как массовое использование пиротехники. Мы должны определить количество пиротехники, которое будет подпадать под "массовое использование пиротехники". Пока цифра обсуждается. Мы предлагаем, чтобы за массовое использование пиротехники были санкции в виде закрытия секторов, закрытия трибун, проведения матчей без зрителей - в зависимости от степени нарушения.

Два года назад по инициативе премьер-лиги на исполкоме обсуждался вопрос о том, чтобы из регламента ушла норма о закрытии гостевых секторов. Причина была в том, что сложно было понять, как размещать большое количество болельщиков команды гостей, если гостевые сектора закрыты. Сталкивались с этой проблемой, например, в Екатеринбурге, когда туда приезжал "Спартак". Мое мнение такое, что к этому вопросу, может быть, нужно будет вернуться после того, что случилось в Перми и Туле.