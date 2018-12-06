КДК РФС отменил красную карточку Рассказова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника Николая Рассказова в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом", сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. На 67-й минуте встречи в воскресенье Рассказов был удален арбитром Сергеем Карасевым за игру рукой в штрафной площади после удара Федора Смолова. Позже "Спартак" опубликовал запись, на которой видно, что мяч попал в лицо Рассказову, а не в руку.

– Позавчера в КДК поступило письмо от "Спартака", где сказано, что судья ошибся в руку. КДК обратился в экспертно-судейскую комиссию. Вы знаете, что решение об отмене красной карточки КДК принимает в соответствии с ее решением. Решение комиссии следующее: на 67-й минуте судья ошибочно удалил Рассказова. В связи с этим КДК отменил ошибочное решение об удалении Рассказова. Таким образом, Рассказов сможет принять участие в матче в Махачкале, – сказал Григорьянц журналистам. (Александр Рогулев)

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