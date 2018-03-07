КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 170 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче с "Амкаром"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Зенит" на 170 тысяч рублей за поведение фанатов сине-бело-голубых в матче 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0).
Встреча между "Зенитом" и "Амкаром" прошла в субботу в Санкт-Петербурге. Болельщики хозяев кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина.
– За скандирование нецензурной лексики болельщиками "Зенита" клуб оштрафован на 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За бросание пиротехники, которая стала причиной остановки матча – еще на 100 тысяч рублей. За бросание монет и других посторонних вещей на поле – на 20 тысяч. Также "Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков команды, которые получили две красные карточки. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)
Джин_SM(v3)
Оштрафовали на 170к, но если школьнику поручить сложить суммы то получается 270к... туда-сюда сотка - ерунда!
16:34
Доктор_Хряк
баламошка Крутяк, за бросание монет, зажигалок и прочих пакостей стадо немытых оштрафовали на 20 тысяч рублей) Сурово-то как. 14:20--------- Зинку нельзя штрафовать. Они на бюджете. Главный болела Зинки профукал 404 под 3 миллиарда народных денег.
15:43
asc0002
Баламошка, не плакай
15:31
wam
Все ясно с тобой Григорьянц. С таким подходом никогда не будет порядка на стадионах. А порядок КДК и не нужен, денежки ведь капают.
14:42
баламошка
А Спартак за метание матюгов в адрес Гилерме оштрафовали на 350 тыщ. Почувствуйте разницу.
14:26
баламошка
Крутяк, за бросание монет, зажигалок и прочих пакостей стадо немытых оштрафовали на 20 тысяч рублей) Сурово-то как.
14:20