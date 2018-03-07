КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 170 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче с "Амкаром"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Зенит" на 170 тысяч рублей за поведение фанатов сине-бело-голубых в матче 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0).

Встреча между "Зенитом" и "Амкаром" прошла в субботу в Санкт-Петербурге. Болельщики хозяев кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина.

– За скандирование нецензурной лексики болельщиками "Зенита" клуб оштрафован на 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За бросание пиротехники, которая стала причиной остановки матча – еще на 100 тысяч рублей. За бросание монет и других посторонних вещей на поле – на 20 тысяч. Также "Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков команды, которые получили две красные карточки. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)

Переигровки матча "Зенит" - "Амкар" не будет. Live!