13:58 | Футбол — РФПЛ

КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 170 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче с "Амкаром"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Зенит" на 170 тысяч рублей за поведение фанатов сине-бело-голубых в матче 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0).

Встреча между "Зенитом" и "Амкаром" прошла в субботу в Санкт-Петербурге. Болельщики хозяев кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина.

– За скандирование нецензурной лексики болельщиками "Зенита" клуб оштрафован на 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За бросание пиротехники, которая стала причиной остановки матча – еще на 100 тысяч рублей. За бросание монет и других посторонних вещей на поле – на 20 тысяч. Также "Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков команды, которые получили две красные карточки. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)

Переигровки матча "Зенит" - "Амкар" не будет. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Джин_SM(v3)

Оштрафовали на 170к, но если школьнику поручить сложить суммы то получается 270к... туда-сюда сотка - ерунда!

16:34

Доктор_Хряк

баламошка Крутяк, за бросание монет, зажигалок и прочих пакостей стадо немытых оштрафовали на 20 тысяч рублей) Сурово-то как. 14:20--------- Зинку нельзя штрафовать. Они на бюджете. Главный болела Зинки профукал 404 под 3 миллиарда народных денег.

15:43

asc0002

Баламошка, не плакай

15:31

wam

Все ясно с тобой Григорьянц. С таким подходом никогда не будет порядка на стадионах. А порядок КДК и не нужен, денежки ведь капают.

14:42

баламошка

А Спартак за метание матюгов в адрес Гилерме оштрафовали на 350 тыщ. Почувствуйте разницу.

14:26

баламошка

Крутяк, за бросание монет, зажигалок и прочих пакостей стадо немытых оштрафовали на 20 тысяч рублей) Сурово-то как.

14:20

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