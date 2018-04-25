КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 100 тысяч за нацистские выкрики болельщиков в матче с "Анжи"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Зенит" на 100 тысяч рублей за выкрики болельщиков в матче 26-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0).

- По матчу 26-го тура "Зенит" - "Анжи": нам поступило письмо от офицера по борьбе с расизмом Алексея Смертина. На 40-й минуте матча были зафиксированы запрещенные выкрики. Речь идет о том, что болельщики петербургского клуба во время матча скандировали речевки. Они относятся к нацистским репликам. За скандирование зрителями нацистских реплик оштрафовать "Зенит" на 100 тысяч рублей. У них это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф пока минимален. (Павел ГУРЕВИЧ)