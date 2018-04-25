17:25 | Футбол — РФПЛ

КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 100 тысяч за нацистские выкрики болельщиков в матче с "Анжи"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Зенит" на 100 тысяч рублей за выкрики болельщиков в матче 26-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0). 

- По матчу 26-го тура "Зенит" - "Анжи": нам поступило письмо от офицера по борьбе с расизмом Алексея Смертина. На 40-й минуте матча были зафиксированы запрещенные выкрики. Речь идет о том, что болельщики петербургского клуба во время матча скандировали речевки. Они относятся к нацистским репликам. За скандирование зрителями нацистских реплик оштрафовать "Зенит" на 100 тысяч рублей. У них это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф пока минимален. (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ms.efimoff

Скоро будут новости: КДК оштрафовал.. просто так.. ну, налог такой ))))

18:39

Subulcus

В КДК уже клиника .. если бы на матче Зенит Анжи яко бы были нацистские речёвки то Смертин должен был отнести эти факты в прокуратуру а не набивать себе карман штрафами... Пропаганда нацизма в России преследуется по закону... "Зачистки" в КДК нужно проводить и наводить порядок во всём РФС...

17:58

баламошка

Культурная столица скинхедов опять отличилась) А Смертин как раз делом занимается. На что подписался, то и делает.

17:38

shpasic

Смертин жжёт!))

17:31

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