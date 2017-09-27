КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в домашнем матче 11-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:2). Кроме того, за задержку старта игры махачкалинский клуб был оштрафован на 50 тысяч рублей.

– По матчу "Спартак" – "Анжи": хозяева оштрафованы на 60 тысяч за использование пиротехники болельщиками, – сказал Григорьянц. – "Анжи" оштрафован на 50 тысяч за задержку начала матча.

По матчу "Ростов" – "Локомотив" (0:1): "Локомотив" оштрафован на 10 тысяч за использование фанатами пиротехники, за скандирование ненормативной лексики – на 50 тысяч. По матчу "Ахмат" – "Рубин" (1:0): за скандирование оскорбительных выражений болельщиками хозяев "Ахмат" оштрафован на 10 тысяч.

По матчу "Урал" – "Тосно" (3:1): главный тренер "Тосно" Парфенов оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны. По матчу "Краснодар" – "Зенит": за использование пиротехники болельщиками команда гостей оштрафована на 50 тысяч. (Павел ГУРЕВИЧ)