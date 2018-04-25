КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тысяч и закрыл фанатскую трибуну на один матч КР за уханье в адрес игрока "Тосно"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 100 тысяч рублей, а также закрыть трибуну В на один ближайший домашний матч Кубка России за уханье болельщиками москвичей в адрес игрока "Тосно" Нуну Роши в полуфинальном матче Кубка.

Основное время полуфинальной встречи "Спартак" – "Тосно" завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти оказалась сильнее команда из Ленинградской области – 5:4. Спартаковская трибуна ухала в адрес Нуну Роши в момент исполнения решающего 11-метрового.

– "Спартак" оштрафован за использование болельщиками пиротехники на 100 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Парфенов оштрафован на три тысячи рублей за выход за пределы технической зоны.

Также нам поступило письмо от Смертина. Во время пробития пенальти игроков "Тосно" Нуну Рошей было зафиксировано уханье со стороны болельщиков "Спартака". За оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы цветы кожи оштрафовать "Спартак" на 100 тысяч рублей и закрыть трибуну В на ближайший домашний матч в Кубке России. (Павел ГУРЕВИЧ)