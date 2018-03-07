КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 250 тысяч по итогам матча со "Спартаком"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Локомотив" на 250 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком". В воскресенье "Спартак" на выезде сыграл вничью с железнодорожниками (0:0).

– За скандирование зрителями оскорбительных выражений "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За тот же проступок "Локомотив" оштрафован на те же 100 тысяч рублей. Также фанаты "Локомотива" бросали на поле пиротехнику. За это клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)