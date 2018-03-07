КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 250 тысяч по итогам матча со "Спартаком"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Локомотив" на 250 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком". В воскресенье "Спартак" на выезде сыграл вничью с железнодорожниками (0:0).
– За скандирование зрителями оскорбительных выражений "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За тот же проступок "Локомотив" оштрафован на те же 100 тысяч рублей. Также фанаты "Локомотива" бросали на поле пиротехнику. За это клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)
geoserge
А за то что Спартак кресла сжег??
18:52
Lebedos
А где штраф за оскорбление игроков Спартака?
16:54
Kontaktnik47
titan2313 Надо было ещё Смертина оштрафовать за стукачество!.\ А по твоему на это надо закрывать глаза?А потом удивляетесь за что вас все считают быдлом.
14:42
shpasic
так фанаты Локо бросали на поле пиротехнику? это же технарь 0:3, бгг))
14:15
баламошка
Школьницы выросли и превратились в злобных проводниц.
14:15
titan2313
Надо было ещё Смертина оштрафовать за стукачество!
14:14