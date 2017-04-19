КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 180 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче 23-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (3:0). 100 тысяч рублей железнодорожники должны заплатить за скандирование зрителями оскорбительных выражений, 80 тысяч - за использование пиротехники.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте РФС:

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК "Локомотив" г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей.



В соответствии частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий – оштрафовать ФК "Локомотив" г. Москва на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.