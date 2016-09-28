15:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 150 тысяч рублей, ЦСКА - на 100 тысяч

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За использование пиротехнических средств болельщиками на матче 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" "Локомотив" оштрафован на 100 тысяч рублей. Еще 50 тысяч столичный клуб заплатит за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а "Ростов" за это же нарушение наказан на 20 тысяч, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

ЦСКА"Краснодар". За использование зрителями пиротехники ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей.

"Ростов" – "Локомотив". За скандирование зрителями оскорбительных выражений "Ростов" оштрафован на 20 тысяч рублей, а "Локомотив" – на 50 тысяч. За использование болельщиками пиротехники столичный клуб оштрафован на 30 тысяч, а главный тренер команды Юрий Семин за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч рублей.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

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