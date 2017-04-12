КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 150 тысяч рублей, а "Анжи" - на 100 тысяч рублей

В Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены следующие решения:

Чемпионат России



"Крылья Советов" – "Амкар"



– В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК "Крылья Советов" г. Самара на 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.



– В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру Скрипченко В.В. (ФК "Крылья Советов" г. Самара) дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.



"Локомотив" – "Ростов"



– В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК "Локомотив" г. Москва на 100 000 (сто тысяч) рублей.



– В соответствии со статьей 117 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выразившееся в демонстрации несогласованных баннеров – оштрафовать ФК "Локомотив" г. Москва на 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.



– В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону на 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.



– В соответствии со статьей 117 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья – оштрафовать ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону на 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.



"Зенит" – "Анжи"



– В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения №1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения) – оштрафовать ФК "Анжи" г. Махачкала на 100 000 (сто тысяч) рублей.



Кубок России



"Локомотив" – "Уфа"



– В соответствии частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий – оштрафовать ФК "Локомотив" г. Москва на 20 000 (двадцать тысяч) рублей.



– В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафовать тренера ФК "Уфа" г. Уфа Семака С. на 3 000 (три тысячи) рублей.