КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 325 тысяч рублей по итогам матча с "Арсеналом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА по итогам матча 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1) оштрафован на 325 тысяч. Армейский клуб был наказан за поведение болельщиков.

- Болельщики ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, клуб оштрафован на 300 тысяч, - цитирует ТАСС Григорьянца. - Также армейцы оштрафованы на 25 тысяч за нахождение фанатов на ограждении сектора в течение всего матча. На "Арсенал" наложен штраф в 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники.

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