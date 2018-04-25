КДК РФС оштрафовал "Анжи" на 270 тысяч по итогам матча с "Уралом

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Анжи" на 270 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:1).

- По матчу "Анжи" - "Урал" (0:1): На 59-й минуте тренер "Анжи" Акаев надел манишку стюарда и переместился к воротам "Урала" за рекламные щиты, - сказал Григорьянц. - За массовое появление на поле лиц оштрафовать "Анжи" на 50 тысяч рублей. За выход за пределы технической зоны оштрафован лично Акаев на 20 тысяч рублей.

За бросание зрителями предметов на поле клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. За скандирование зрителями оскорбительных выражений штраф 30 тысяч рублей. За необсепечение безопасности на стадионе "Анжи" оштрафован на 150 тысяч рублей.

Также КДК обязал провести один домашний матч на нейтральном поле условно с испытательным сроком до конца текущего сезона. (Павел ГУРЕВИЧ)