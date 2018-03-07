КДК РФС: "Ошибка Сельдякова в матче "Зенит" – "Амкар" не была ключевой, результат не будет аннулирован"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оставить в силе результат матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" (0:0).

– В заседании принял участие юрист "Зенита", арбитр встречи Владимир Сельдяков и делегат матча Айваз Казиахмедов, – сказал Григорьянц. – Также был приглашен Будогосский (глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. – Прим. "СЭ"), но он не смог посетить заседание, однако мы получили от него подробное видение ситуации с его стороны.

Мы рассмотрели видеозапись компенсированного времени. Игрок "Амкара" Зайцев нарушил правила, за что ему предъявили желтую карточку, которая стала для него второй. По правилам игры арбитр обязан был предъявить ему красную, но этого не последовало. Сельдяков допустил методическую ошибку, о чем и говорит в своем письме Будогосский. И сам судья это тоже признает. Мы пришли к тому, что ошибка не носила ключевой характер. Если вы видели по видеозаписи, Зайцев ушел с поля и больше до финального свистка туда не возвращался. Еще один ключевой факт – он не был заменен, это очень важно. В данном случае Зайцев не принимал участия в игре после получения второй карточки до финального свистка.

Мы задали вопрос всем присутствующим на заседании – повлияло ли это нарушение правил игры на итоговый результат матча? Все официальные лица ответили – нет. Кроме "Зенита", естественно.

Как "Зенит" это мотивировал? Что Зайцев мешал Паредесу разбегаться при пробитии заключительного штрафного.

В России был уже подобный случай. В матче "Анжи" – "Жемчужина-Сочи". Игроку махачкалинцев показали вторую желтую карточку, но не удалили. И футболист провел на поле еще восемь минут. И тогда "Жемчужина" подала протест, который удовлетворили.

Напомним, что представители "Зенита" подали протест после субботней игры с "Амкаром" и внесли соответствующую запись в протокол матча. В самом конце встречи главный арбитр Владимир Сельдяков зафиксировал нарушение правил со стороны защитника "Амкара" Николая Зайцева. При этом игрок получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем под руки вывели за пределы поля. Как раз в этот момент рефери и вынес Зайцеву предупреждение, которое стало вторым – первое футболист получил еще на 22-й минуте. Красной карточки вслед за второй желтой не последовало: Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените". (Павел ГУРЕВИЧ)