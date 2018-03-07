КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к игроку "Ахмата" Родолфу

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение дополнительно не дисквалифицировать защитника "Ахмата" Родолфу за удаление в матче 21-го тура чемпионата России с "Арсеналом".

В воскресенье "Арсенал" на домашнем стадионе победил "Ахмат" со счетом 1:0 благодаря голу на последней минуте. После забитого мяча на поле завязалась потасовка между футболистами, по итогам которой Родолфу получил прямую красную карточку.

– Болельщики "Арсенала" использовали пиротехники, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. – сказал Григорьянц. – Также в концовке матча был удален Родолфу. "Ахмат" написал просьбу в КДК об отмене красной карточки защитника Родолфу. Мы, в соответствии с дисциплинарным регламентом, направили данную просьбу "Ахмата" в контрольно-квалификационную комиссию (ККК) РФС. Ведь отменить удаление можно только после ее заключения. Утром мы получили ответ от ККК, где написано, что не представляется возможным предъявить судье претензии. В связи с тем, что предоставлена видеозапись в коротком формате и невозможно пересмотреть всю игровую ситуацию. ККК не может рекомендовать отменить красную карточку.

В данном случае мы начинаем рассматривать это дело с учетом того, что у Родолфу уже есть автоматическая дисквалификация после удаления. Вопрос стоит следующий: какое дополнительное наказание следует применить. Мы рассмотрели несколько видеозаписей, заслушали самого игрока, получили от "Ахмата" характеристику на защитника. Особенной агрессии мы в его действиях не увидели. КДК не стал наказывать Родолфу дополнительной дисквалификацией. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)