КДК РФС не будет рассматривать 15-минутную задержку начала матча ЦСКА – "Терек"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что задержка матча 6-го тура ЦСКА – "Терек" была согласована с основным вещателем. Таким образом, этот факт не будет рассмотрен на заседании комитета. Напомним, что из-за церемонии открытия "Арены ЦСКА" встреча началась с 15-минутной задержкой.

– Рассматривать этот эпизод не будем. Все было согласовано с основным вещателем, – сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)