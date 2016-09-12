12:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС не будет рассматривать 15-минутную задержку начала матча ЦСКА – "Терек"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что задержка матча 6-го тура ЦСКА"Терек" была согласована с основным вещателем. Таким образом, этот факт не будет рассмотрен на заседании комитета. Напомним, что из-за церемонии открытия "Арены ЦСКА" встреча началась с 15-минутной задержкой.

– Рассматривать этот эпизод не будем. Все было согласовано с основным вещателем, – сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

А что рассматривать? Время начала матча была сдвинуто из-за хоккейного матча Россия-Чехия - был овертайм. а потом и буллиты!

13:15

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