15:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС направит запрос по "делу Вернблума" в Контрольно-квалификационную комиссию

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Сегодня. Москва. ЦСКА – "Рубин" – 0:0. Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) бьет Серхио САНЧЕСА.Что грозит Вернблуму за удар Серхио Санчеса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что в понедельник запрос по "делу полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума" будет направлен в Контрольно-квалификационную комиссию. Напомним, что хавбек в матче 15-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) ударил локтем в лицо Серхио Санчеса, но не понес за этот фол наказания.

– У нас имеются видеоматериалы по данному эпизоду. Завтра должны получить рапорт инспектора и объяснение судьи по этому моменту, – сказал Григорьянц. – Завтра же запрос от КДК будет направлен в Контрольно-квалификационную комиссию. Заседание комиссии состоится во вторник. Мы рассчитываем получить заключение комиссии и определимся о включении данного вопроса в повестку дня. Заседание КДК должно пройти в среду. (Сергей АСТАХОВ)

 

КДК запросит объяснения судьи и инспектора по эпизоду с участием Вернблума//
Что грозит Вернблуму за удар Серхио Санчеса//
Вернблум отказался объяснять, почему ударил Санчеса

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Эрмин

БорщисалО, это про тебя Шукшин говорил :" Тупой,как сало с белым хлебом" ?

16:58

Эрмин

Мэл ,ерку,ерэк ,чорс ,hинк ,вэц-по армянски только до шести умею. Дальше- сами. Армянский чемпионат,как продюсеры в сериалах,так эти в РФС.

16:57

Халзан

По этому решению будет видно есть ли еще у Гинера власть? Если чего присудят то можно смело говорить что Гинер сдулся!

16:30

spetrov

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН, а по-моему, это тебе добавили кокса, а не у ЦСКА отобрали. :)

16:27

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Отобрали у коней кокс и всё играть нормально не умеют больше.

16:26

spetrov

Количество инфантильного бреда в комментариях просто зашкаливает. К примеру, выставленные в стороны локти в борьбе за верховой мяч в большинстве случаев даже карточкой не наказывается, хотя по сути то же самое. Ведете себя как женщины, охаете, ахаете.

16:24

Джин_SM(v3)

Акции Гинера летят вниз...

16:20

vaysman

,, загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?,,

16:09

novic

Красная и отдых до 4-х игр. Очевидно намеренный удар локтем по зубам.

16:08

MAYERICK

Из-за продажного свистулькина Егорова, который не удалил, придется еще задействовать Гос.думу и Совет Федерации..........

16:04

БорщисалО

Четыре матча, и не жужжать!

16:04

spetrov

Ерундой занимаются. Высасывают из мухи слона.

15:44

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