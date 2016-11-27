КДК РФС направит запрос по "делу Вернблума" в Контрольно-квалификационную комиссию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что в понедельник запрос по "делу полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума" будет направлен в Контрольно-квалификационную комиссию. Напомним, что хавбек в матче 15-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) ударил локтем в лицо Серхио Санчеса, но не понес за этот фол наказания.

– У нас имеются видеоматериалы по данному эпизоду. Завтра должны получить рапорт инспектора и объяснение судьи по этому моменту, – сказал Григорьянц. – Завтра же запрос от КДК будет направлен в Контрольно-квалификационную комиссию. Заседание комиссии состоится во вторник. Мы рассчитываем получить заключение комиссии и определимся о включении данного вопроса в повестку дня. Заседание КДК должно пройти в среду. (Сергей АСТАХОВ)

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