КДК РФС направит запрос по "делу Вернблума" в Контрольно-квалификационную комиссию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что в понедельник запрос по "делу полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума" будет направлен в Контрольно-квалификационную комиссию. Напомним, что хавбек в матче 15-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) ударил локтем в лицо Серхио Санчеса, но не понес за этот фол наказания.
– У нас имеются видеоматериалы по данному эпизоду. Завтра должны получить рапорт инспектора и объяснение судьи по этому моменту, – сказал Григорьянц. – Завтра же запрос от КДК будет направлен в Контрольно-квалификационную комиссию. Заседание комиссии состоится во вторник. Мы рассчитываем получить заключение комиссии и определимся о включении данного вопроса в повестку дня. Заседание КДК должно пройти в среду. (Сергей АСТАХОВ)
КДК запросит объяснения судьи и инспектора по эпизоду с участием Вернблума//
Что грозит Вернблуму за удар Серхио Санчеса//
Вернблум отказался объяснять, почему ударил Санчеса
Эрмин
БорщисалО, это про тебя Шукшин говорил :" Тупой,как сало с белым хлебом" ?
16:58
Эрмин
Мэл ,ерку,ерэк ,чорс ,hинк ,вэц-по армянски только до шести умею. Дальше- сами. Армянский чемпионат,как продюсеры в сериалах,так эти в РФС.
16:57
Халзан
По этому решению будет видно есть ли еще у Гинера власть? Если чего присудят то можно смело говорить что Гинер сдулся!
16:30
spetrov
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН, а по-моему, это тебе добавили кокса, а не у ЦСКА отобрали. :)
16:27
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Отобрали у коней кокс и всё играть нормально не умеют больше.
16:26
spetrov
Количество инфантильного бреда в комментариях просто зашкаливает. К примеру, выставленные в стороны локти в борьбе за верховой мяч в большинстве случаев даже карточкой не наказывается, хотя по сути то же самое. Ведете себя как женщины, охаете, ахаете.
16:24
Джин_SM(v3)
Акции Гинера летят вниз...
16:20
vaysman
,, загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?,,
16:09
novic
Красная и отдых до 4-х игр. Очевидно намеренный удар локтем по зубам.
16:08
MAYERICK
Из-за продажного свистулькина Егорова, который не удалил, придется еще задействовать Гос.думу и Совет Федерации..........
16:04
БорщисалО
Четыре матча, и не жужжать!
16:04
spetrov
Ерундой занимаются. Высасывают из мухи слона.
15:44