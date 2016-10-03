КДК РФС накажет "Зенит" за сжигание болельщиками флагов "Спартака"

В матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" зафиксировано несколько нарушений дисциплинарного регламента. КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков обоих клубов в среду.
- В матче "Зенит" - "Спартак" болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнические средства и бросали их на прилегающую к полю территорию, - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. - Также поклонники сине-бело-голубых вывесили несанкционированный баннер и сожгли два флага с символикой "Спартака". (Сергей АСТАХОВ)
Судейско-инспекторский комитет РФС не будет рассматривать работу Иванова на матче "Зенит" - "Спартак"
fullerist
Как накажут? Пожурят? Выпишут символический (для Газпрома) штраф? Смешно...
15:29 3 октября
Pleafant
Несанкционированный банер-это,наверное тот,который был посвящён Шостаковичу.Вообще,эти перфомансы лишь способ самовыпендрёжа групп фанатов друг перед другом,поскольку не идут от сердца и души,в голове этих людей каша.Поэтому рядом с Шостаковичем или портретами других достойных людей спокойно могут соседствать мат,оскорбления,а то и нацистская символика.
15:01 3 октября
Slim Taller
Пусть наказывают.Гершковичу же нужны деньги для адвоката.А Шнур сочинит новую песню специально для Спартака,упомянув про 16 лет без побед.Припев тот же:)
14:49 3 октября
Pleafant
Вчера в СЭ один журналист смотрел матч рядом с болельщиками Спартака и наблюдал сцену "надругательства"над флагом Зенита,не жгли,а просто топтали.Интересно,кто раздаёт оценки для наказаний?
14:46 3 октября
Exsorsist
На 100 рублей накажут зенит и на 100 000 рублей Спартак. У григорьянца все по чесному! ))))))))
13:02 3 октября
ddf
КДК собирается наказывать ЦСКА за ущерб нанесенный его было-болельщиками стадиону Ростова?
12:45 3 октября
SIZ170
.... а ещё бросили три банана и два кокоса)))
12:29 3 октября
karlikf1
Можно сколько угодно наказывать клуб за поведение хулиганов, но менталитет стадионного быдла это не поменяет. Кстати, меня всегда возмущает, когда корреспонденты газеты и телекомментаторы называют таких людей болельщиками. Вы подумайте там у себя в газете, может быть есть другая формулировка для таких людей? _______ Век интернета. Подростки, большей частью абсолютно пустоголовые, насмотрятся видеороликов, где кто-то, где-то сжигают какие-то флаги. Потом, сгруппировавшись в стаю или свору, а это ы основном на массовых мероприятиях, начинают подражать увиденному в интернете. В стае они все считают себя храбрыми, сильными, ведут себя дерзко и развязанно. Поодиночке огни никто и звать их никак, мало кто из них способен один на один противостоять сопернику, поодиночке они просто проявляют способность быстро бегать.
12:00 3 октября
heimat
Они ж повесили флаг "культурной столицы")))....и даже вспоминали Шостаковича 00)))
11:59 3 октября
Dexterous
Таких "болельщиков" надо на перевоспитание к животным в зоопарк отдавать.
11:57 3 октября