12:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС накажет "Крылья Советов", "Локомотив", "Ростов" и ЦСКА

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях Дисциплинарного регламента в матчах 9-го тура чемпионата России. На заседании комитета 5 октября будет рассмотрено поведение болельщиков "Крыльев Советов", "Локомотива", "Ростова" и ЦСКА.

- В матче "Крылья Советов" - "Анжи" болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, - сказал Григорьянц. - Во встрече "Локомотив" - "Арсенал" поклонники столичного клуба использовали пиротехнику. В игре "Ростов" - ЦСКА болельщики ростовчан и армейцев скандировали ненормативную лексику, также гости использовали пиротехнику. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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CelticFrost

Кресла на Олимпе после матча Ростов-ЦСКА - это уже, по-моему, неотъемлемая часть матча. Четвертый год езжу в Ростов поддержать армейцев и четвертый год наблюдаю такую картину :) Но справедливости ради хочу отметить, что не одни мы такие, табуретки выкорчёвываем :) И, кстати, ни один стул до Востока так и не долетел...

13:38

mr.objectivity

Почему не накажут за хамство Спартак?

13:12

ddf

Так называемые болельщики ЦСКА не только пиротехнику использовали, но кресла стадиона.

12:47

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