КДК РФС накажет "Крылья Советов", "Локомотив", "Ростов" и ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях Дисциплинарного регламента в матчах 9-го тура чемпионата России. На заседании комитета 5 октября будет рассмотрено поведение болельщиков "Крыльев Советов", "Локомотива", "Ростова" и ЦСКА.

- В матче "Крылья Советов" - "Анжи" болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, - сказал Григорьянц. - Во встрече "Локомотив" - "Арсенал" поклонники столичного клуба использовали пиротехнику. В игре "Ростов" - ЦСКА болельщики ростовчан и армейцев скандировали ненормативную лексику, также гости использовали пиротехнику. (Сергей АСТАХОВ)