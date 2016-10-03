КДК РФС накажет "Крылья Советов", "Локомотив", "Ростов" и ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях Дисциплинарного регламента в матчах 9-го тура чемпионата России. На заседании комитета 5 октября будет рассмотрено поведение болельщиков "Крыльев Советов", "Локомотива", "Ростова" и ЦСКА.
- В матче "Крылья Советов" - "Анжи" болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, - сказал Григорьянц. - Во встрече "Локомотив" - "Арсенал" поклонники столичного клуба использовали пиротехнику. В игре "Ростов" - ЦСКА болельщики ростовчан и армейцев скандировали ненормативную лексику, также гости использовали пиротехнику. (Сергей АСТАХОВ)
CelticFrost
Кресла на Олимпе после матча Ростов-ЦСКА - это уже, по-моему, неотъемлемая часть матча. Четвертый год езжу в Ростов поддержать армейцев и четвертый год наблюдаю такую картину :) Но справедливости ради хочу отметить, что не одни мы такие, табуретки выкорчёвываем :) И, кстати, ни один стул до Востока так и не долетел...
13:38
mr.objectivity
Почему не накажут за хамство Спартак?
13:12
ddf
Так называемые болельщики ЦСКА не только пиротехнику использовали, но кресла стадиона.
12:47