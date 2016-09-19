15:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС накажет "Арсенал" за задержку матча с "Томью"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании, которое состоится 22 сентября, будет рассмотрена задержка матча "Томь""Арсенал". По вине тульского клуба начало было задержано на шесть минут.

– В матчах "Оренбург" – "Спартак", "Крылья Советов" – ЦСКА и "Краснодар" – "Ростов" болельщики гостей использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. – Встреча "Томь" – "Арсенал" по вине тульского клуба началась с задержкой в шесть минут. В поединке "Локомотив" – "Уфа" болельщики хозяев использовали пиротехнические средства, а главные тренеры команд Юрий Семин и Виктор Гончаренко выходили за пределы технической зоны. (Сергей АСТАХОВ)

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