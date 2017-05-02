КДК РФС: Болельщики ЦСКА и "Спартака" сжигали атрибутику клубов

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ" о нарушении зрителями Дисциплинарного регламента в матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак". Заседание комитета состоится 4 мая в 14.00.
– Матч ЦСКА – "Спартак". Болельщики армейцев использовали пиротехнику, допустили неправомерные действия, которые привели к задымлению на трибуне и неоднократной остановке матча. Также они сжигали атрибутику с символикой "Спартака", скандировали ненормативную лексику и демонстрировали баннер с ненормативной лексикой, – сказал Григорьянц. – Болельщики "Спартака" использовали и бросали пиротехнику, допустили неправомерные действия, которые привели к воспламенению на трибуне. Они сжигали атрибутику ЦСКА, скандировали ненормативную лексику. В течение встречи 5 - 7 человек сидели на заградительной решетке. Также они демонстрировали несогласованный баннер. (Сергей АСТАХОВ)
Келофин
armi Жаль ... что только атрибутику. Точно! Надо было этот вшивый колхозный стадиончик спалить на радостях! Круто мы его обновили))))
12:41
Gusstavo
В статье написано что сжигали и те и те, почему в заголовке только про ЦСКА? Они должны были проявить гостеприимство к дорогим гостям? По моему это хорошо делают в Грозном
12:29
bond1951
А ЯГНЯТА спартагги что молчали в тряпочку ....не смешите....
12:17
Щас спою
Цска команда г...в
12:06
pushgun
Если бы она тонула, можно было бы топить. Но она же не тонет. Остается только сжигать. Хотя лучше бы смотрели футбол в исполнении любимой команды, чем подвергать опасности других болельщиков.
11:45
armi
Жаль ... что только атрибутику.
11:11