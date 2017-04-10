КДК рассмотрит удаление тренера "Крыльев" в матче с "Амкаром"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что на заседании организации будет рассмотрено поведение главного тренера "Крыльев Советов" Вадима Скрипченко во время игры 22-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:2). Во втором тайме матча белорусский специалист был удален со скамейки запасных из-за споров с резервным арбитром.

– Во время матча "Крылья Советов" – "Амкар" болельщики "Крыльев" скандировали ненормативную лексику, – сказал Григорьянц. – Также будет рассмотрено удаление главного тренера самарцев Скрипченко за вмешательство в действия помощника судьи.

Кроме того, рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками "Локомотива" и "Ростова", а также неправомерные действия болельщиков ростовчан, которые сидели на защитном ограждении стадиона.

По встрече "Зенит" – "Анжи" – неподобающее поведение команды – шесть желтых карточек "Анжи".

Что касается Кубка России, в матче "Локомотив" – "Уфа" была использована пиротехника. Также будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера "Уфы" Семака.

По матчу "Краснодар" – ЦСКА в рапорте ничего не значится. (Любовь КОНЯЕВА)