КДК рассмотрит сжигание атрибутики "Спартака" и "Зенита" болельщиками

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит сжигание атрибутики "Спартака" и "Зенита" фанатами обеих команд во время матча 4-го тура чемпионата России. Встреча, проходившая на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась со счетом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.

– По матчу "Зенит" – "Спартак": Болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения, использовали и бросали пиротехнику, сжигали атрибутику "Спартака" и демонстрировали несогласованный баннер, – сказал Григорьянц. – Фанаты гостей скандировали нецензурные выражения, использовали пиротехнику, сжигали атрибутику "Зенита", так же во время матча часть болельщиков находилась на защитных ограждениях секторов. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"