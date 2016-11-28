КДК рассмотрит столкновение Газинского и Хави Гарсии

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит эпизод матча 15-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" с участием Юрия Газинского и Хави Гарсии. Краснодарский клуб сделал запрос с просьбой рассмотреть момент, во время которого российский хавбек получил перелом носа.
- Мы получили письмо от футбольного клуба "Краснодар", - цитирует "Р-Спорт" Григорьянца. - Это является основанием для возбуждения дела. Вопрос в повестку дня мы внесли и направили запрос в контрольно-квалификационную комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизоду с Хави Гарсией и Юрием Газинским.
sergey.v1968
Меркатор, ты петрову так не говори, ибо для него все вокруг г-но, а вернблум - ни капли не нарушал, такого необъективного, как петров, ещё поискать - и не факт, что найдёшь. Стараюсь с ним не сталкиваться, ибо получается разговор немого с глухим.
15:28
Меркатор
spetrov: "Теперь посмотрим на результаты." ----- Согласен. Веллитона в свое время пост-фактум наказали, теперь посмотрим накажут ли Вернблума и Хави Гарсию.
15:16
alex-ls
Григорьянц, а ты чтобы зп получить тоже письмо пишешь, или так получаешь?
15:15
Dexty_07
Посмотрим что стоит КДК....Пока есть серьезные сомнения в непредвзятости этой организации
15:15
spetrov
Теперь посмотрим на результаты. И на будущие решения судей в подобных ситуациях.
15:09