КДК рассмотрит столкновение Газинского и Хави Гарсии

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит эпизод матча 15-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" с участием Юрия Газинского и Хави Гарсии. Краснодарский клуб сделал запрос с просьбой рассмотреть момент, во время которого российский хавбек получил перелом носа.

- Мы получили письмо от футбольного клуба "Краснодар", - цитирует "Р-Спорт" Григорьянца. - Это является основанием для возбуждения дела. Вопрос в повестку дня мы внесли и направили запрос в контрольно-квалификационную комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизоду с Хави Гарсией и Юрием Газинским.