14:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК рассмотрит столкновение Газинского и Хави Гарсии

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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит эпизод матча 15-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" с участием Юрия Газинского и Хави Гарсии. Краснодарский клуб сделал запрос с просьбой рассмотреть момент, во время которого российский хавбек получил перелом носа.

- Мы получили письмо от футбольного клуба "Краснодар", - цитирует "Р-Спорт" Григорьянца. - Это является основанием для возбуждения дела. Вопрос в повестку дня мы внесли и направили запрос в контрольно-квалификационную комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизоду с Хави Гарсией и Юрием Газинским.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161128/1112900320.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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sergey.v1968

Меркатор, ты петрову так не говори, ибо для него все вокруг г-но, а вернблум - ни капли не нарушал, такого необъективного, как петров, ещё поискать - и не факт, что найдёшь. Стараюсь с ним не сталкиваться, ибо получается разговор немого с глухим.

15:28

Меркатор

spetrov: "Теперь посмотрим на результаты." ----- Согласен. Веллитона в свое время пост-фактум наказали, теперь посмотрим накажут ли Вернблума и Хави Гарсию.

15:16

alex-ls

Григорьянц, а ты чтобы зп получить тоже письмо пишешь, или так получаешь?

15:15

Dexty_07

Посмотрим что стоит КДК....Пока есть серьезные сомнения в непредвзятости этой организации

15:15

spetrov

Теперь посмотрим на результаты. И на будущие решения судей в подобных ситуациях.

15:09

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