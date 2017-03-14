КДК рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками "Локомотива"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками "Локомотива" в матче 19-го тура чемпионата страны против "Краснодара" (1:2). Заседание КДК РФС состоится в среду и начнется в 14.00 по московскому времени.

– По этому матчу мы рассмотрим следующие нарушения: задержка игры на три минуты по вине команды "Локомотив", ее болельщики скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер клуба Юрий Семин выходил за пределы технической зоны, – цитирует ТАСС Григорьянца.