11:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками "Локомотива"

0
0
0
0

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками "Локомотива" в матче 19-го тура чемпионата страны против "Краснодара" (1:2). Заседание КДК РФС состоится в среду и начнется в 14.00 по московскому времени.

– По этому матчу мы рассмотрим следующие нарушения: задержка игры на три минуты по вине команды "Локомотив", ее болельщики скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер клуба Юрий Семин выходил за пределы технической зоны, – цитирует ТАСС Григорьянца.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4092279

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ