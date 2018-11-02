КДК рассмотрит поведение болельщиков в матче "Рубин" – "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС даст оценку поведению болельщиков в матче 12-го тура премьер-лиги "Рубин" – "Спартак" (1:1), который прошел в Казани 29 октября.

– У нас есть материалы по скандированию болельщиков, но мы ждем дополнительную информацию по файерам. Таким образом, рассмотрим поведение болельщиков в матче "Рубин" – "Спартак" на ближайшем заседании комитета, – сказал глава КДК Артур Григорьянц​.

При этом известно, что болельщики красно-белых во время игры в Казани использовали пиротехнику, а также скандировали оскорбительные кричалки в адрес руководства своего клуба и капитана команды Дениса Глушакова, который вернулся в основу после отставки Массимо Карреры. (Андрей Сизякин)