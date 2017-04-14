КДК рассмотрит драку в матче молодежек "Амкара" и "Уфы"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие эпизоды рассмотрит комитет по итогам матча 23-го тура молодежного первенства премьер-лиги между "Амкаром" и "Уфой". На последних минутах игры произошла потасовка между Хаважем Аушевым и Александром Филиным.

– Какие санкции грозят участникам этого инцидента?

– Что касается данного эпизода, игрокам были предъявлены две красные карточки. Одна – футболисту "Амкара", и вторая – игроку "Уфы". Как только КДК получит протокол данного матча, этот вопрос будет включен в повестку дня заседания КДК, которое состоится в среду.

Мы считаем, что в данном случае ни о какой групповой или командной драке речи быть не может. Речь идет об удалении двух футболистов, которые нарушили правила игры, за что получили красные карточки.

– То есть санкции будут выноситься только по двум красным карточкам?

– Совершенно верно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Молодежные команды "Амкара" и "Уфы" сыграли вничью, матч завершился дракой