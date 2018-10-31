КДК проведет дополнительную проверку по итогам матча "Рубин" – "Спартак"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча 12-го тура чемпионата России "Рубин" – "Спартак" (1:1) делегат матча не внес в рапорт сведений о нарушениях.

При этом известно, что болельщики красно-белых во время игры в Казани использовали пиротехнику, а также скандировали оскорбительные кричалки в адрес руководства своего клуба и бывшего капитана команды Дениса Глушакова, который вернулся в основу после отставки Массимо Карреры.

– По поводу матча "Рубин" – "Спартак" будет проведена дополнительная проверка, – сказал Григорьянц. – В трансляции было видно, что болельщики использовали пиротехнику, а также скандировали нецензурные выражения. Но в рапорте делегата матча записей не было. (Андрей Михайлов)​