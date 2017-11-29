КДК попросил возбудить дело в отношении президента "Анжи" и условно наказал "Ростов" одним домашним матчем на нейтральной арене

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что "Ростов" подвергается штрафу в рамере 50 тысяч рублей за скандирование болельщиками клуба оскорбительных выражения на матче 18-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0). Также Григорьянц добавил, что ростовчане оштрафованы на 250 тысяч рублей за необеспечение безопасности и условно наказаны одной домашней игрой на нейтральной арене.

– В рапорте написано, что болельщики "Ростова" скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц.– Также в рапорте написано, что президент "Анжи" Кадиев нецензурно оскорблял арбитра, а исполнительный директор "Анжи" Стипиди в перерыве заходил в судейскую и также оскорблял арбитров. Оба они – официальные лица, но не входили в заявку клуба и не являются субъектом разбирательств КДК. Но речь идет о нарушениях. КДК направил письмо президенту РФС с просьбой передать дело в их отношении в комитет по этике.

Поскольку Стипиди заходил в судейскую без разрешения, речь идет о необеспечении безопасности на стадионе. "Ростов" не обеспечил ее для судейской бригады. Нами была исследована запись, и в ней мы увидели, что в подтрибунном помещении у дверей судейской нет ни одного представителя охраны. Мы получили рапорт от арбитра Вилкова, который пишет, что оскорбления были в нецензурной форме, в очень агрессивной манере.

Поэтому "Ростов" за необеспечение безопасности оштрафован на 250 тысяч рублей, а также наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном стадионе – условно. Испытательный срок – до конца сезона-2017/18. "Ростов" предупрежден, что в случае повторения нарушения к клубу будут применены более строгие санкции. (Михаил ГОНЧАРОВ)