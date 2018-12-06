КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов "Спартака" на неделю

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) перенес рассмотрение расистских выкриков болельщиками "Спартака" на неделю, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Московский клуб был наказан за поведение болельщиков во встрече с "Локомотивом" (2:1) в воскресенье, которые оскорбляли на почве расизма вратаря железнодорожников Гильерме.

– КДК рассматривал скандирования, которые носили расистский характер. Участие в заседании принял Алексей Смертин и представитель клуба "Спартак", однако по объективным причинам не смог принимать участие представитель "Локомотива". Мы перенесли рассмотрение вопроса на неделю, чтобы соблюсти состязательность на неделю. Поэтому этот эпизод будет рассмотрен в четверг, 13 декабря, – сказал Григорьянц журналистам. (Александр Рогулев)