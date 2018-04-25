КДК передаст дело о мате президента "Анжи" в комитет РФС по этике

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение обратиться к исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву для передачи дела по президенту "Анжи" Осману Кадиеву в комитет РФС по этике. После матча чемпионата России между "Анжи" и "Уралом" (0:1) флеш-интервью главного тренера гостей Александра Тарханова заглушил поток нецензурной брани. Позже выяснилось, что претензии предъявлял Кадиев, недовольный тем, что судьи не разглядели офсайд.

- Судейская бригада матча подтвердила, что нецензурная брань была от президента "Анжи" Кадиев, - сказал Григорьянц. - Мы не можем рассмотреть в отношении Кадиев данное нарушение в ввиду отсутствия юрисдикции у КДК РФС, так как президент "Анжи" не входит в заявку клуба. Поэтому мы обратились к исполняющему обязанности президента РФС Алаеву для передачи материалов этого дела в комитет РФС по этике. (Павел ГУРЕВИЧ)