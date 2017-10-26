КДК оштрафовал "Зенит" на 100 тысяч за сжигание фанатами атрибутики ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комиссия приняла решение оштрафовать "Зенит" на 100 тысяч рублей за сжигания болельщиками атрибутики ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России.

- По матчу ЦСКА - "Зенит" (0:0): болельщики петербургской команды скандировали оскорбительные выражения, за что клуб оштрафован на 30 тысяч, - сказал Григорьянц. - Также фанаты зажгли шесть пиротехнических изделий, за это штраф 60 тысяч. Еще они сжигали атрибутику ЦСКА - это называется неправомерные действие болельщиков, направленные на возбуждение вражды Это уже второе нарушение в сезоне, за что штраф 100 тысяч. (Павел ГУРЕВИЧ)