КДК оштрафовал тренеров "Зенита" Манчини и Тимощука на 10 тысяч каждого

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, а также его помощника Анатолия Тимощука на 10 тысяч рублей каждого за неоднократный выход за пределы технической зоны в матче 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0).

– По матчу "Амкар" – "Зенит": главный тренер "Зенита" Манчини неоднократно покидал пределы технической зоны, за что оштрафован на 10 тысяч рублей, это первое нарушение в сезоне, – сказал Григорьянц. – Тимощук также покидал пределы технической зоны, за что наказан аналогичным штрафом.

По матчу "Динамо" – "Уфа" (1:1): болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения в адрес судьи, за что клуб оштрафован на 30 тысяч. (Павел ГУРЕВИЧ)