КДК оштрафовал "Спартак" на 20 тысяч за бросание стакана фанатом в сторону судьи в матче с "Ахматом"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 20 тысяч рублей за бросание посторонних предметов на поле в матче 27-го тура чемпионата России с "Ахматом".

– По матчу "Спартак" – "Ахмат" (1:3): В перерыве матча в сторону судьи Вилкова с трибуны был брошен пластиковый стакан. Этот зритель был задержан стюардом и полицией. При праздновании третьего гола гостей в сторону игроков были брошены монеты и зажигалка, – сказал Григорьянц. – За бросание зрителями посторонних предметов на поле "Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей.

По матчу "Локомотив" – "Уфа" (0:0): главный тренер хозяев Юрий Семин покидал техническую зону без разрешения судьи, за что штраф 30 тысяч рублей. За такое же нарушение тренер "Уфы" Оливейра оштрафован на 10 тысяч.

По матчу "СКА-Хабаровск" – "Динамо" (0:1): главный тренер гостей Дмитрий Хохлов покидал пределы технической зоны, за что специалист оштрафован на 10 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)