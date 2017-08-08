16:10 | Футбол — РФПЛ

КДК оштрафовал "Спартак" на 190 тысяч рублей, а "Зенит" - на 360 тысяч

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 190 тысяч рублей по итогам матча четвертого тура чемпионата России с "Зенитом" (1:5). При этом петербургская команда оштрафована на 360 тысяч.

– По матчу "Спартак" – "Зенит": болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей, за использование и бросание фанатами пиротехники – на 250 тысяч рублей, за демонстрацию несогласованного оскорбительного баннера – на 50 тысяч рублей, и за сжигание болельщиками атрибутики "Спартака" – на 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Красно-белые наказаны штрафом в размере 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники, на 30 тысяч рублей – за скандирование нецензурных выражений, за сжигание болельщиками атрибутики "Зенита – на 50 тысяч рублей, а также за нахождение на защитных ограждениях секторов – на 50 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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hagen_alex

Мне больше интересно как они считают? По количеству матерных слов за матч и по количеству петард чтоль? Почему такие разные цифры?

16:27

marksan

Интересно, Спартак в 3 раза больше матерился? Какова методика определения?

16:26

romy4_84

сосчитали файеры и посмотрели, кто кидал на поле, а кто просто жег. надеюсь зенит найдет этих фанатов-мудаков, заодно и тех, кто рвал сетку за воротами. плюс накажут дебилов спартачей за погромы в подтрибунках и испорченные автобусы. мечты-мечты..

16:25

Шуваловец

а вот вообще интересно, почему за сжигание атрибутики и пиротехнику вообще штрафует КДК, а не к примеру пожарная инспекция? :)

16:16

Millwall82

Кхм, а как они установили что за пиротехнику Зенит платит 250 тысяч, а Спартаку 60 тысяч?

16:14