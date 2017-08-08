КДК оштрафовал "Спартак" на 190 тысяч рублей, а "Зенит" - на 360 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 190 тысяч рублей по итогам матча четвертого тура чемпионата России с "Зенитом" (1:5). При этом петербургская команда оштрафована на 360 тысяч.

– По матчу "Спартак" – "Зенит": болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей, за использование и бросание фанатами пиротехники – на 250 тысяч рублей, за демонстрацию несогласованного оскорбительного баннера – на 50 тысяч рублей, и за сжигание болельщиками атрибутики "Спартака" – на 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Красно-белые наказаны штрафом в размере 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники, на 30 тысяч рублей – за скандирование нецензурных выражений, за сжигание болельщиками атрибутики "Зенита – на 50 тысяч рублей, а также за нахождение на защитных ограждениях секторов – на 50 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)