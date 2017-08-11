КДК оштрафовал "Спартак" на 150 тысяч по итогам матча с "Арсеналом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 150 тысяч рублей по итогам домашнего матча 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:0).

– За использование пиротехники болельщиками "Спартака" клуб оштрафован на 110 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики на 40 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что в 6-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 12 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию