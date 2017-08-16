КДК оштрафовал Семина на 20 тысяч за выход за пределы технической зоны в матче с "Тосно"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать главного тренера "Локомотива" Юрия Семина на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в домашнем матче шестого тура чемпионата России с "Тосно".

– По матчу "Локомотив" – "Тосно" (0:2): за выход за пределы технической зоны Семин оштрафован на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За скандирование оскорбительных выражений фанатами хозяев железнодорожники оштрафованы на 30 тысяч рублей.

По матчу "Краснодар" – "Амкар": главный тренер Гаджиев и начальник пермской команды Маслов покидали техническую зону, за что оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. (Павел ГУРЕВИЧ)