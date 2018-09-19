КДК оштрафовал "Динамо" на 120 тысяч рублей, а "Локомотив" на 50 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие наказания понесли "Локомотив" и "Динамо" после матча седьмого тура премьер-лиги. Встреча, напомним, завершилась вничью – 1:1.

– За скандирование зрителями оскорбительных выражений было принято решение оштрафовать "Локомотив" на 30 тысяч рублей, – рассказал Григорьянц. – За выход за пределы технической зоны главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оштрафован на 10 тысяч рублей, Дмитрий Лоськов также оштрафован на 10 тысяч рублей. За появление на поле посторонних лиц "Локомотив" оштрафован на 20 тысяч рублей.

За скандирование зрителями ненормативной лексики было принято решение оштрафовать "Динамо" на 60 тысяч рублей. За использование пиротехники оштрафовать "Динамо" на 40 тысяч рублей. За выход за пределы технической зоны Дмитрий Хохлов оштрафован на 20 тысяч рублей. За появление посторонних лиц на поле "Динамо" оштрафовано на 20 тысяч рублей. (Елена Григорьевская)