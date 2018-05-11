КДК оштрафовал ЦСКА на 240 тысяч рублей

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц - о штрафных санкциях по матчам 29-го тура РФПЛ. В частности, штраф получил ЦСКА по итогам матча с Арсеналом (6:0).
ЦСКА - "Арсенал"
ЦСКА наказан на 90 тысяч рублей за массовое появление болельщиков и 150 - за массовое появление на поле посторонних лиц и необеспеченные безопасности.
На 18-й и 52-й минуте фанаты казанцев скандировали нецензурные выражения в адрес ФК "Урал". Клубу придется заплатить в РФС 30 тысяч рублей.
Болельщики скандировали нецензурную брань в адрес друг друга. "Амкар" заплатит 40 тысяч рублей, "Урал" - 20 тысяч. (Евгений БЕЛОУСОВ)
GreySport
А в КДК себе на отпуск зарабатывают самым лучшим способом, в прочем как всегда.
14:28