КДК оштрафовал ЦСКА на 240 тысяч рублей

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц - о штрафных санкциях по матчам 29-го тура РФПЛ. В частности, штраф получил ЦСКА по итогам матча с Арсеналом (6:0).

ЦСКА - "Арсенал"

ЦСКА наказан на 90 тысяч рублей за массовое появление болельщиков и 150 - за массовое появление на поле посторонних лиц и необеспеченные безопасности.

"Рубин" - "Уфа"

На 18-й и 52-й минуте фанаты казанцев скандировали нецензурные выражения в адрес ФК "Урал". Клубу придется заплатить в РФС 30 тысяч рублей.

"Урал" - "Амкар"

Болельщики скандировали нецензурную брань в адрес друг друга. "Амкар" заплатит 40 тысяч рублей, "Урал" - 20 тысяч. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Все о чемпионате России по футболу