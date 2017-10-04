КДК оштрафовал "Анжи" на 20 тысяч за бросание на поле фанатами барабанных палочек в матче с "Зенитом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Анжи" на 20 тысяч рублей за бросание болельщиками на поле барабанных палочек в матче 12-го тура чемпионата России с "Зенитом". Встреча, состоявшаяся 1 октября, завершилась вничью - 2:2.

- По матчу "Анжи" - "Зенит": болельщики “Анжи” скандировали нецензурную лексику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч. Также болельщики махачкалинцев бросили на поле две барабанные палочки, за что штраф 20 тысяч рублей. Главный тренер "Зенита" Манчини покидал пределы технической зоны, за что оштрафован на 20 тысяч рублей. За это же нарушение тренер "Анжи" Акаев оштрафован на 10 тысяч рублей.

По матчу "Локомотив" - "Динамо" (3:0): болельщики гостей зажгли дымовую шашку, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)

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