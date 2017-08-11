14:05 | Футбол — РФПЛ

КДК оштрафовал "Ахмат" после матча с "Краснодаром", конфликт Мамаева и Родолфу не рассматривался

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Ахмат" на 20 тысяч рублей за использование громкоговорителя стадиона в качестве поддержки команды в матче 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:3). Также комитет оштрафовал главного тренера "Ахмата" Олега Кононова на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

 
РОДОЛФУ vs Павел МАМАЕВ.Драка в Грозном. Что произошло. Видео

– По матчу "Ахмат" – "Краснодар" – Кононов за покидание технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За использование громкоговорителя в качестве поддержки команды "Ахмат" оштрафован на 20 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)

При этом Григорьянц отдельно разъяснил, что КДК не собирался рассматривать конфликт между защитником грозненской команды Родолфу и полузащитником "быков" Павлом Мамаевым (подробности инцидента вы можете узнать здесь), поскольку записи о нем не были внесены в официальные документы игры. "Об этом я все вчера сказал "СЭ", - подчеркнул глава комитета.

Напомним, в перерыве матча "Ахмат" - "Краснодар" под трибуной произошла стычка между Родолфу и Мамаевым, которую удалось быстро погасить. Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко, инспектировавший матч, отметил, что конфликт между схлестнувшимися перед перерывом футболистами исчерпан. В рапорт встречи никаких пометок о драке не вносилось.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Несвин

Да нормально всё, свой диджей у публики. Развлекает.

16:02

Zello

Штрафуйте сколько влезет, только не забывайте что в Чечне на все воля Аллаха

15:04

Kairat Alimovich

кто о чем, а вартанка за своих черных впрягается)

15:00

Жорик Вартанов

а вот немытым значит можно орать на весь стадион гол гол гол, синит синит синит??? это чем то отличается???

14:57

MaMoHTuK

ЛокоМотив, +1, или дисква стадиона на ближайшую игру или матч без зрителей. Смешные 20к - просто смешно за подобное неуважение в отношение команды гостей.

14:46

Valdemarson

Slim Taller Надо принять это как должное.Зато на матчах в Грозном не бывает пиротехники. ____________ В Краснодаре тоже не бывает пиротехники. И диджея нет. И ребёнка можно спокойно водить на матч.

14:45

Кaраcик

Не дорого... не дорого... вполне приемлемая цена...

14:45

ЛокоМотив

бороться элементарно,не штрафовать, а дисквалифицировать стадион,ну а пока смешные штрафы,тем кому хамит ахмат,устраивать на своих стадионах такую же какофонию,дисквал введут махом

14:40

vicp81

Я думаю , дело было так: -Скока стоит у вас Караоке ? -20 тысяч. -На держи Двадцатку, давай сюда микрофон.

14:37

паоло росси

с дикарями бесполезно бороться

14:31

Slim Taller

Надо принять это как должное.Зато на матчах в Грозном не бывает пиротехники.А штрафы всё равно оплачиваются из российского бюджета,ведь Чечня полностью дотационный регион и ничего не производит.Раз зрители в Грозном самостоятельно не могут поддерживать команду и им требуется пастух,то лучше разрешить в порядке исключения.

14:29

novic

Может пора уже этого "лучшего друга президента" как-то наказать по существенней. Сколько можно слушать этого "комментатора".

14:26

ddf

Может за систематическое нарушение увеличить штраф до 100000 руб.? Тогда либо казна РФПЛ значительно пополниться, либо это чудо наконец-то заткнется.

14:23

баламошка

Никогда такого не было и вот опять. Это забавное КДК.

14:10