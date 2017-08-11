КДК оштрафовал "Ахмат" после матча с "Краснодаром", конфликт Мамаева и Родолфу не рассматривался

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Ахмат" на 20 тысяч рублей за использование громкоговорителя стадиона в качестве поддержки команды в матче 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:3). Также комитет оштрафовал главного тренера "Ахмата" Олега Кононова на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

– По матчу "Ахмат" – "Краснодар" – Кононов за покидание технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За использование громкоговорителя в качестве поддержки команды "Ахмат" оштрафован на 20 тысяч рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)

При этом Григорьянц отдельно разъяснил, что КДК не собирался рассматривать конфликт между защитником грозненской команды Родолфу и полузащитником "быков" Павлом Мамаевым (подробности инцидента вы можете узнать здесь), поскольку записи о нем не были внесены в официальные документы игры. "Об этом я все вчера сказал "СЭ", - подчеркнул глава комитета.

Напомним, в перерыве матча "Ахмат" - "Краснодар" под трибуной произошла стычка между Родолфу и Мамаевым, которую удалось быстро погасить. Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко, инспектировавший матч, отметил, что конфликт между схлестнувшимися перед перерывом футболистами исчерпан. В рапорт встречи никаких пометок о драке не вносилось.