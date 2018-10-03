КДК не стал рассматривать эпизод, в котором Чико получил перелом носа

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц огласил решение по эпизоду в матче восьмого тура чемпионата России "Арсенал" - "Рубин" (2:2), в котором защитник казанцев Чико Флорес получил перелом носа.

- "Рубин" обратился к нам по поводу Ожеговича по фолу на Флоресе, просил наказать Ожеговича, но мы оставили без рассмотрения обращение казанского клуба о дисквалификации в связи с отсутствием юрисдикции РФС, - рассказал Григорьянц. - То есть этот эпизод был в поле зрения судьи, и инспектор матча посчитал, что судья должен был остановить матч и дать желтую карточку игроку. Здесь юрисдикции КДК нет и дисквалифицировать игрока мы не можем.