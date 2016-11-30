КДК не стал применять дополнительных санкций к Гацкану

Дисцилинарный комитет, рассмотрев эпизод из матча "Ростов" – "Анжи" (2:0), в котором полузащитник дончан Александр Гацкан получил прямую красную карточку за грубый фол против Шамиля Гасанова, не стал наказывать молдавского футболиста дополнительной дисквалификацией, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Он пропустит только один матч – сегодняшний против "Урала".

– На заседании присутствовали представители клуба "Ростов" – Александр Шикунов и сам футболист, – сказал председатель КДК Артур Григорьянц. – Мы изучили видеоматериал, исследовали нарушение, ознакомились с позицией клуба, который пишет, что действия игрока носили случайный характер и столкновение произошло по случайности. Гацкан принес извинения Гасанову: и личные, и через СМИ. Также Гацкан выступил на заседании и сказал, что этот эпизод произошел случайно. В КДК прислал письмо пострадавший Гасанов. Он сказал, что вынужден был покинуть поле, но травма оказалась несерьезной, и сейчас уже может полноценно тренироваться. Гасанов принял извинения и попросил не применять дополнительных санкций к Гацкану.

КДК, рассмотрев эпизод, решил не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической.

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Гацкан извинился перед Гасановым за нанесенную травму