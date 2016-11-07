КДК накажет "Терек" за выкрики диктора стадиона

КДК РФС на своем ближайшем заседании в среду вынесет дисциплинарные санкции в отношении "Терека". Грозненский клуб нарушал регламент, на протяжении всего матча 13-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1) использовалось оборудование для поддержки команды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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