10:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК накажет "Терек" за выкрики диктора стадиона

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Сегодня. Грозный. "Терек" - "Зенит" - 2:1. Аксель ВИТСЕЛЬ (с мячом) пытается преодолеть сопротивление грозненцев.Шоу "Голос" в Грозном. Как "Терек" победил "Зенит"

КДК РФС на своем ближайшем заседании в среду вынесет дисциплинарные санкции в отношении "Терека". Грозненский клуб нарушал регламент, на протяжении всего матча 13-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1) использовалось оборудование для поддержки команды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Как накажут "Терек" за выкрики грозненского диктора? //
Артур Григорьянц: "Диктор в Грозном? Ждем рапорта делегата"

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