КДК дисквалифицировал тренера молодежки "Анжи" на 3 матча за оскорбление судей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение дисквалифицировать старшего тренера молодежной команды "Анжи" Гамаля Бабаева на три матча за оскорбительное поведение в адрес судейской бригады в матче молодежного первенства с "Локомотивом" (1:2).

– По матчу молодежного первенства "Анжи" – "Локомотив": старший тренер "Анжи" Бабаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в адрес судейской бригады, – сказал Григорьянц. (Павел ГУРЕВИЧ)