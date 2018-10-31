"Каждый занимается своей работой". Лопырева и Дзюба отказались от участия в телешоу

Российская телеведущая и посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева и нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказались от участия в телешоу на федеральном канале, чтобы сконцентрироваться на своей основной работе, сообщает "РИА Новости".

- После чемпионата мира нас с Дзюбой часто приглашают участвовать в совместных съемках и проектах, - цитирует "РИА Новости" Лопыреву. - Например, недавно предложили сняться для одного издания как самым желанным гостям, которых приглашают на мероприятия, но которые при этом никуда не ходят. К сожалению, мы оба очень заняты. Приглашали на одно из телешоу на федеральном канале, но мы также отказались. Решили, что заработаем сами, а выиграть дадим возможность кому-нибудь другому. Каждый занимается именно своей работой.

Дзюба в составе сборной России дошел до 1/4 финала ЧМ-2018. На турнире нападающий провел 5 матчей и забил 3 гола.

Виктория Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.