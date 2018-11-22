17:40 | Футбол — РПЛ

"Каждый матч - это твоя история". "Анжи" обратился к болельщикам с призывом поддержать команду

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"Анжи" в своем официальном Твиттере обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в оставшихся матчах до зимней паузы. Махачкалинский клуб проведет три домашних встречи в ближайшие недели: 24 ноября с "Рубином", 1 декабря с "Уфой" и 8 декабря со "Спартаком".

- Три игры, три финала, одна родная команда. Мы пишем историю вместе! Будь рядом с командой! Приходи на стадион! Нам нужна ваша поддержка! - сообщается в Твиттере "Анжи".

"Анжи" занимает 15-е место в премьер-лиге, имея в активе 13 очков после 14 туров.

Анжи - Рубин

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