"Каждый матч - это твоя история". "Анжи" обратился к болельщикам с призывом поддержать команду

"Анжи" в своем официальном Твиттере обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в оставшихся матчах до зимней паузы. Махачкалинский клуб проведет три домашних встречи в ближайшие недели: 24 ноября с "Рубином", 1 декабря с "Уфой" и 8 декабря со "Спартаком".
- Три игры, три финала, одна родная команда. Мы пишем историю вместе! Будь рядом с командой! Приходи на стадион! Нам нужна ваша поддержка! - сообщается в Твиттере "Анжи".
🔰 Три игры– ФК "Анжи" (@fc_anji) 22 ноября 2018 г.
🔰 Три финала
🔰 Одна родная команда
🙌 Мы пишем историю вместе! 🙌
📌 24 ноября - #АнжиРубин
📌 1 декабря - #АнжиУфа
📌 8 декабря - #АнжиСпартак
Будь рядом с командой! 🦅Приходи на стадион! 🦅
Нам нужна ваша поддержка! 🦅🦅🦅 pic.twitter.com/hJwvoIflNG
"Анжи" занимает 15-е место в премьер-лиге, имея в активе 13 очков после 14 туров.