"Каждый матч - это твоя история". "Анжи" обратился к болельщикам с призывом поддержать команду

"Анжи" в своем официальном Твиттере обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в оставшихся матчах до зимней паузы. Махачкалинский клуб проведет три домашних встречи в ближайшие недели: 24 ноября с "Рубином", 1 декабря с "Уфой" и 8 декабря со "Спартаком".

- Три игры, три финала, одна родная команда. Мы пишем историю вместе! Будь рядом с командой! Приходи на стадион! Нам нужна ваша поддержка! - сообщается в Твиттере "Анжи".

🔰 Три игры

🔰 Три финала

🔰 Одна родная команда



🙌 Мы пишем историю вместе! 🙌



📌 24 ноября - #АнжиРубин

📌 1 декабря - #АнжиУфа

📌 8 декабря - #АнжиСпартак



Будь рядом с командой! 🦅Приходи на стадион! 🦅

Нам нужна ваша поддержка! 🦅🦅🦅 pic.twitter.com/hJwvoIflNG – ФК "Анжи" (@fc_anji) 22 ноября 2018 г.

"Анжи" занимает 15-е место в премьер-лиге, имея в активе 13 очков после 14 туров.

Все о чемпионате России - здесь