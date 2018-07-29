"Каждая команда страдает, когда играет против такого стиля". Хавбек "Урала" Димитров - о матче с "Анжи"

Полузащитник "Урала" Николай Димитров признался, что против глубоко обороняющихся команд очень тяжело играть. Вчера екатеринбургский клуб уступил "Анжи" (0:1) в матче 1-го тура РПЛ.

- По-моему, игра получилась нормальной, - сказал Димитров в интервью клубной пресс-службе. - Мы знали, как "Анжи" будет играть, мы были готовы к этому, просто единственное, что не получилось, это забить гол.

По-моему, каждая команда страдает, когда играет против такого (оборонительного) стиля, потому что, как я сказал, если забьешь раньше гол - тогда у тебя преимущество, но если не забьешь, то с каждой минутой уже тяжелее на поле. Нам просто не повезло, что не забили.

Все о чемпионате России по футболу – здесь